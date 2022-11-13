距離耶誕節還有一個多月，日本的許多觀光景點與商家已迫不及待展開相關活動，在橫濱與大阪都有以電影《哈利波特》為主題的大型展示活動舉行，呈現出電影中繽紛絢麗的魔法奇幻冒險世界，搶先一步點綴歡樂溫馨的耶誕氣氛。
在橫濱的地標「橫濱地標塔」中，展示活動定名為「MINATOMIRAI CHRISTMAS 2022與《哈利波特》魔法世界相會之旅」，在塔中1樓設置無比華麗的耶誕樹外，並在69樓的觀景台展出了《哈利波特》8部系列電影的相關展示物，還有快閃店販售與各品牌的聯名周邊商品與餐飲，另也舉行集點活動，可在活動現場尋找出集點處，要讓大小朋友都能享受冬季佳節歡樂氣息。
而在連結大阪車站的超大型購物商城「GRAND FRONT OSAKA」的透天中庭中，以絢麗燈飾打造了高約13公尺、懸浮於空中的的巨大耶誕燈樹，樹上飾有閃亮的階梯型飾物，每天舉行的聲光秀以特別技術呈現猶如魔法般、一層一層地點亮畫框中的種種畫面，精彩動人。活動也將整棟建物周邊樹木裝飾了燈飾，還在各個細節中加入了電影內的標誌、圖騰等，處處藏有驚喜，讓整個大阪車站周邊塑造成華麗的奇幻空間。兩地活動皆由即日起舉行至12月25日。
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