第六屆亞太大學智慧校園研討會暨成果展日前登場，遠傳(4904)作為產業代表，與淡江大學共同宣布校園「雲端交換機通訊系統」正式啟用，雙方於本月共同建置完成的雲端交換機通訊系統，以雲端SIP傳輸技術為核心，讓校園電話系統不受傳統話機之束縛，整合Teams達到分機隨身，為台灣產學合作開創先例。

遠傳總經理井琪表示，淡江大學積極投入智慧校園、推動永續低碳策略，一向為大專院校的指標，與遠傳合作短短半年內，即共創出非常豐富的成果，建置完成雲端交換機通訊系統，創下台灣產學合作首例，本次助攻淡江大學邁向「5G敏捷通訊淨零碳排校園」的願景，遠傳將持續提供5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術，並透過打造雲地整合、能源管理、智慧監控等系統，整合雙方學術與業界資源，在教學、實驗、創業與產業應用全方位對接，共同打造高資安、高節能、高韌性、高網速的理想校園。

淡江大學校長葛煥昭表示，淡江大學是全台第一個建置「全雲端校園」的大專院校，透過這次啟動雲端交換機通訊系統，將大幅提升校內辦公及聯繫效率，是達成「5G敏捷通訊」很好的里程碑，未來將持續借助遠傳的技術力、數位轉型經驗，逐步完成「淨零碳排校園」、「智慧安全節能網」、「全雲端高網速建置」等產學合作。