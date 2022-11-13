許多機車為了環保、不排出過多廢氣，出廠滿5年就得接受排氣檢驗。一位女網友近日就到車行進行檢驗，沒想到機車行店員2度聽到她的要求後，完全沒有進行任何動作，原來是她忘記把排氣檢驗最重要的「機車」牽到機車行，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，最近她收到機車排氣檢驗通知單，推遲許多天後終於想起來要做這件事，於是隻身前往機車行。到了車行後，她兩度表示「我要做排氣檢定」，店員卻完全沒有任何動作，待她準備說第3次時，店員才透露真相：「我知道妳要做排氣檢定，可妳的機車呢？」

原來原PO雖然記得要做排氣檢驗，卻完全忘記把機車騎到車行，這時店員忍不住補了一槍，「原來妳是走路來做排氣檢定啊！」讓剛成為人母的她丟臉到馬上離開，感嘆「原來一孕傻三年並不是什麼江湖傳說…」。

對此，許多網友紛紛回應，「對不起，我笑了」、「這後勁太強了吧！」、「我以為我的記性已經夠差了，看到妳的後，深深覺得妳贏了」，還有不少人笑說，其實原PO可以進行人體排氣檢驗，「人也可以做排氣檢定啊、「那個屁股先接上」、「測屁的濃度是否超標」。