第13屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽北二區預賽於11月12、13日在桃園青埔足球場開踢，30支球隊競爭2張前往全國總決賽門票，經過激烈競爭，桃園文山國小隊、同安國小藍隊取得晉級總決賽的資格。

桃園文山國小在淘汰賽中，先後以2比0擊敗LJES噗攏共，2比1力退新北市自強國小，成功拿下全國賽門票，將首度亮相決賽，教練蘇豐雄表示：「小朋友表現非常棒，能闖進全國賽出乎預料，而且他們看得出來真的有開心在踢球。」

蘇豐雄強調，自己帶隊的理念，就是希望小朋友能享受在足球當中，在開心踢球的心態下，文山能夠順利闖進全國賽，他認為是練習時特別針對不足的地方加強是主因之一，「之前我們在學童盃沒有表現很好，便針對進攻突破去加強，比賽就是告訴隊員盡力去表現好，開心踢球最重要，成績就是附加價值，進入全國賽一樣繼續享受比賽，並透過遇到不同球隊來吸收更多經驗。」

曾拿過YAMAHA CUP冠軍的同安國小藍隊，在北二區淘汰賽中，最終以5比1大勝UNITY足球俱樂部，再度拿下全國賽門票，球隊教練兼經理陳明吟表示， 晉級全國賽後，接下來就要努力拚下冠軍，「雖然贏球，但我們勝不驕、敗不餒，還是要求孩子踢出平時所學的東西，這樣我們教練也會比較開心。而接下來的目標就是冠軍，不過到時候還是要看孩子的臨場表現。」