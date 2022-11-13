蔡英文總統今第8度為同黨的桃園市長候選人鄭運鵬站台，國民黨主席朱立倫13日也到桃園，痛批蔡英文每天都在拚政治、拚權力、拚位置，傷害台灣、傷害中華民國，用政治議題掩蓋民進黨的施政無能、貪汙腐化，用網軍、媒體來掌控輿論，提醒選民，民進黨會在最後關頭使出各種奧步，呼籲一起打敗「民主奧步黨」。

朱立倫今挺子弟兵凌濤，到桃園輔選，面對蔡英文同一日第8度到桃園為鄭運鵬站台拉票，朱立倫說，蔡英文身為總統，每天都是在拚政治、拚權力、拚位置，每天的所作所為就是傷害台灣、傷害中華民國。

朱立倫說，這一次的選舉，大家要的很簡單，執政黨民進黨做得好不好？讓大家有沒有日子過得比較快樂一些、生活比較安定一些？我們下一代更能夠安心地在這邊成長？經濟和防疫做得好不好？

朱立倫痛批民進黨都做不好，只想要用意識形態、「主席保衛戰」等政治議題，掩蓋民進黨的施政無能、貪汙腐化，或是掩蓋民進黨操控媒體、掌控網軍，他認為蔡英文故技重施，每一次都用同樣的一套騙選票，但這個時代已經過去，尤其很多年輕人已經不吃這一套了，「蔡總統，妳用的這一套已經太老了！」

朱立倫說，施政不好好做、防疫不好好做，用網軍、媒體來掌控輿論，不可能再獲得民眾的認同，不只桃園、台北，全台灣各地都已經發生很大很大的改變。像是主要媒體最近公布的民調，張善政的領先差距都在擴大當中，這趨勢是毫無疑問。

「『民主奧步黨』已經不是朱立倫自己講、而是全民都在講！」朱立倫提醒，民進黨在最後的關頭，會用各種各種的「奧步」，要輸？要贏？他相信最後是民眾、人民的力量和反撲，可以打敗「民主奧步黨」。

張善政也說，自己不怕蔡英文陪鄭運鵬到龍潭直搗藍營票倉，他認為藍營的團結非常紮實，自己跟桃園的緣分是從龍潭開始，也去龍潭非常非常多次，在龍潭的選舉團隊，也是每天用力用到筋疲力竭，到處在拉票、到處在幫「善哥」講話，相信龍潭支援自己的力道，絕對不容易輕易分解的。