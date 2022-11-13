國民黨新竹市長候選人林耕仁競選總部13日下午舉辦北區婦女會《美麗人生》健康講座，吸引近百名民眾參加，林耕仁也現身與民眾互動，他分享保持每日健康的小祕訣，就是每天起床都會大笑3聲，讓自己可以分泌快樂因素，每天都能「舒適減壓」。

林耕仁表示，從政以來都是跟民眾走在一起，基層出身的他，不會花拳繡腿，更不會包裝行銷，但實實在在、做人老實，這就是他的招牌。

所以他希望這次競選過程也能秉持初衷，一定要貼近市民，因此這一陣子舉辦多場講座、手作坊、親子活動等，持續與民眾接觸對話，傳達「舒適減壓」的市政理念，也聆聽庶民意見作為政見參考，一起讓城市更進步。

林耕仁也提到，新竹市女性比例超過一半，女性撐起半邊天，是推動城市發展進步不可或缺的堅定力量。

他之前提出「安心新竹─女力政策」，包含強化婦女安全、做好家暴防治、女性支持培力、推動性別平權議題，以及消除性別偏見，希望達到「共生共治、環境安全、性別平等、機會保障」4大政策目標，這是他給新竹女性最誠摯的承諾，上任會一定會逐步推動落實，讓新竹市成為保障女性平等發展的幸福城市。