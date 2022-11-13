台北市財團法人張榮發基金會「第26屆身心障礙楷模金鷹獎」13日頒獎，高雄榮總社會工作室醫務組員許宏明克服視障，靠著琴音撫慰病患與家屬的心靈，獲得肯定。許宏明表示，音樂讓醫院變的更為溫馨與柔和，更能延續愛的關懷與榮耀生命。

該獎項由行政院政務委員林萬億及衛生福利部政務次長李麗芬親自頒發獎章與獎座，肯定全國得獎者跨越障礙、超越自我的積極態度，並同步播放得獎短片事蹟，現場溫馨感人，充滿正能量。

許宏明現職為高雄榮總社工室醫務組員，平時負責鋼琴演奏及行政業務。許宏明後天視野受損，但他不為此屈服，不但完成雙碩士學位，還苦練鋼琴，時常演奏音樂撫慰病患與家屬的心靈。

頒獎典禮上，衛福部還特別為他精心製作個人專輯，介紹他的個人優良事蹟及作品之外，也藉由影片的播放，詳盡地介紹他從小到大對音樂的熱愛與堅持以及在視野受損後如何從低潮中走出來的心路歷程。

社工室曾耀毅主任表示，許宏明用「心」演奏，他的琴聲充滿著愛心與溫度。主責安寧病房的社工師陳秀芳也說，許宏明的音樂能引導病患與家屬在面對生死議題時，表達自身情感，是很重要的角色。

「樹大成蔭鳥來宿，虛懷若谷人來聚」許宏明強調，走出人生低谷後，他期許自己在待人處事及應對進退上，都能謙卑以對。只要是對病患家屬有意義的事，他都會堅持以對，音樂讓醫院變的更為溫馨與柔和，在疫情漸趨穩定之下，期望音樂演奏能延續愛的關懷與榮耀生命。