鹿港鎮公所舉辦「鹿港風箏節」迎接九降風到來季節成了傳統，今年以「箏好味派對」為主體，13日開幕。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所舉辦「鹿港風箏節」迎接九降風到來季節成了傳統，今年以「箏好味派對」為主體，13日開幕。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所舉辦「鹿港風箏節」迎接九降風到來季節成了傳統，今年以「箏好味派對」為主體，13日開幕。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所舉辦「鹿港風箏節」迎接九降風到來季節成了傳統，今年以「箏好味派對」為主體，13日開幕。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所舉辦「鹿港風箏節」迎接九降風到來季節成了傳統，今年以「箏好味派對」為主體，13日開幕。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所舉辦「鹿港風箏節」迎接九降風到來季節成了傳統，今年以「箏好味派對」為主體，13日開幕。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所舉辦「鹿港風箏節」迎接九降風到來季節成了傳統，今年以「箏好味派對」為主體，13日開幕，諸多美食飛上天，以鹿港特色美食包子的設計成多款可愛Q萌表情的包子風箏，在空中呼朋引伴，各式各樣風箏爭奇鬥艷，讓親子們開心徜徉在風的懷抱裡。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港的九降風是出了名，以風為特色，舉辦鹿港風箏節已經邁入第4屆，年年推出創新的在地特色風箏，帶動地方經濟與觀光發展。近年來的美食旅遊已蔚為一種新興旅遊風潮，而鹿港的小吃，更是享譽國內外：包子、蚵仔煎、芋丸、麵線糊、蝦猴酥等眾多美食，這次風箏節主題，便設計多款美食造型。

「今天鹿港的天空很美味」大、小朋友都很欣喜，除了Q萌表營包子風箏滿天飛，還有超大的冰淇淋和雪糕風箏，讓人看得都很興奮。此外，16米鯨魚風箏和15米海豚風箏，也上演一場「鯨豚箏霸」，蔚藍天空也成了水族遨遊的大海。

還有女巫們也化身風箏騎著掃把在空中施展魔法，擬人趣味的南瓜、茄子、飛天豬等開心農場系列風箏和虎虎生風的巨型老虎風箏都相繼升空。

呼應天空，草地上搭配「風動裝置藝術」，有超人氣蚵寶外，還有環保風車樹，到處看到民眾們紛紛拿起相機拍照打卡留念。

另外最受小朋友們喜愛的MOMO家族中，櫻花姊姊、招牌玩偶MOMO也到場帶領著一起開心唱唱跳跳；現場並特別邀請流行歌手張文綺帶來多首動人歌曲，以及小丑、爵士鼓、扯鈴雜耍等精彩表演。