尋求連任的民進黨台南市長候選人黃偉哲與全市10大教育團體代表餐敘爭取支持。（洪榮志攝）

九合一選舉投票日倒數中，國民黨台南市長候選人謝龍介13日除2度同框前總統馬英九展開輔選行程，還前往黃昏市場、夜市拜票。尋求連任的民進黨市長候選人黃偉哲除繼續跑市政行程外，也與全市10大教育團體代表餐敘爭取支持。

馬英九上午前往新營參加國民黨市議員候選人蔡育輝競選總部成立大會，下午轉往永康區參與國民黨市議員林燕祝感恩大會時，謝龍介2度同框小馬哥，並呼籲支持者將選票投給國民黨的候選人。

謝龍介更緊咬11月10日的學甲槍擊案，炮轟市長黃偉哲的施政，已經被數個地下市長「綁票」；他也再度主攻老人健保免費、國中小學營養午餐免費，並向鄉親推薦當初就是蔡育輝、張世賢建議可行才採用。

台南市10大教育團體舉辦聯誼茶敘，尋求連任的民進黨市長候選人黃偉哲應邀出席時，與會的家長、幼教、補教團體及餐盒工會等團體，一致肯定黃偉哲4年來的教育施政績效，並預祝高票連任，一起「挺台南、繼續拚」。

黃偉哲表示，4年來台南市的教育成果獲得全國肯定，尤其在教育資源、公平性、品質及特色等綜合表現拿下6都第一，具體落實在校園軟硬體建設、學生學力品質提升、教育施政滿意度、公共化教保服務及樂齡與社會教育等5大面向上，希望未來能夠持續深化，打造更能接軌國際的新世代人才。

黃偉哲還說，今年是教育豐收的1年，政府投入30億元推動完成班班有冷氣、86校跑道整建完工、投入5億元推動營養午餐中央廚房化，以及購買3萬台平板電腦率先使用等，在遠見、天下雜誌及黃昆輝教育基金會的教育評比都獲得6都第一，甚至全國第一，感謝各教育團體的支持，期待連任後能與大家共同為提升教育品質繼續努力。