62歲女山友高山症發作，消防員合力將她搬運到黑水塘直升機可吊掛處。（南投消防局提供／楊靜茹南投傳真）

29歲男山體力透支、偏離步道加上頭燈快沒電，12日晚間報案獲救。（南投消防局提供／楊靜茹南投傳真）

秋冬是戶外登山活動旺季，南投縣消防局12小時內執行2起山難救援，先是12日晚間8時許29歲男山體力透支、偏離步道加上頭燈快沒電報案獲救，接著13日清晨6時許，62歲女山友在奇萊成功山屋因頭痛、四肢無力，疑高山症發作，消防員將她搬運到黑水塘由直升機送往花蓮，再後送慈濟醫院救治。

南投縣消防局指出，3名山友12日凌晨3時從仁愛鄉820林道啟登攀登畢祿山，預計晚間6時下山，其中29歲男子體力不支落後，其2名隊員下山等了2個多小時，擔心他出事8時許報案，仁愛消防員會同太魯閣國家公園警察前往救援。

警消在820林道0.7公里、偏離步道約50公尺處發現男山友，他體力透支且頭燈快沒電了，經補充食物恢復體力後，晚間近11時回到登山口，並與同行隊員會合返家。

另，62歲女山友與3隊員11日從松雪樓登奇萊主、北峰，預計13日下山，未料13日清晨6時許，女山友在奇萊成功山屋時疑高山症發作，頭痛、四肢無力且說話很喘，南投縣防局獲報立即派人前往救援，上午11時許接觸到患者，將患者合力搬運到黑水塘直升機可吊掛處，下午近2時搭乘直昇機至花蓮，再後送慈濟醫院救治。

南投縣消防局呼籲，民眾從事戶外登山、溯溪等活動，行前一定要做好準備，並評估自身體力等條件，以策安全。