眾所期待的「魔獸」霍華德要等到19日主場開幕戰才上場，13日也留在北部拍攝形象宣傳照並未隨隊，桃園永豐雲豹前往台南台鋼獵鷹主場踢館，最後以100比114敗下陣來，苦吞新球季首敗，獵鷹則是好不容易結束開季2連敗，拿下本季的第1勝。

雙方的拉鋸僵局到了第2節突然被打破，因為作客的雲豹突然進攻當機，反觀獵鷹靠著胡凱翔連進兩顆三分外線，帶起一波14比1小高潮，瞬間就把領先差距擴大到雙位數，甚至一度取得71比49大幅領先，就算雲豹喊出暫停也無法止血。

不過打到上半場還剩5分37秒突然發生小插曲，阿修羅雙手扣籃拉框造成籃架歪斜，比賽因此中斷，現場出動8名工作人員緊急把籃架歸位，卻也讓比賽因此延誤快10分鐘，沒想到來到上半場還剩8.5秒，場上更突然爆發嚴重肢體衝突。

盧傑閔投進三分外線後，尤楚翔突然故意出拐打中簡偉儒，簡偉儒也不示弱回擊，兩人就在場中相互推擠，口中更跟彼此嗆聲，裁判與隊友連忙拉開兩人，最後判決各打五十大板，雙雙遭到驅逐出場，上半場結束，獵鷹71比52領先。

獵鷹下半場很快就拉出8比0攻勢，場上比數變成87比58，可是接下來突然換成獵鷹當機，竟被雲豹打出18比2猛攻追近，雙方差距僅剩13分，甚至打到末節，雲豹追成96比105，幸好阿修羅挺身而出連拿5分，也順利穩住獵鷹勝局。

德古拉與谷毛唯嘉各替獵鷹拿下20分，阿修羅17分、10籃板，布朗17分、9籃板及6助攻，李漢昇16分、7籃板及5助攻，胡凱翔15分；雲豹以威廉斯36分、11籃板、5助攻與4抄截表現較佳，盧傑閔也拿27分，戴維斯16分、20籃板及6火鍋。