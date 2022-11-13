在感情當中，每個人表達愛意的方法都不相同，有些人不善言辭，只懂得默默付，有些人張口就能說出甜言蜜語，逗另一半開心。命理網站《靈匣網》分享，生肖屬鼠、虎、羊的男性最會寵愛另一半，貼心又溫柔的舉動，把另一半寵成小公主。

▎生肖鼠

屬鼠男非常精明，知道對另一半好，就是對自己的家庭與前程好，另一半開心，他就能過上輕鬆愉悅的生活，所以他總是表現出貼心周到又有耐心的模樣，非常努力去兌現承諾，盡可能滿足另一半提出的要求。

▎生肖虎

屬虎男會給予另一半足夠的安全感，從不掩飾自己的愛意，想讓另一半深刻感受到被重視的感覺、把對方寵成小公主，不過這種強烈農厚的愛意雖然是優點，但反過來看也可能變成缺點，代表屬虎男的佔有慾、掌控慾較強。

▎生肖羊

屬羊男的感情需求強烈，比較容易沒有安全感，總是害怕會失去，因此經常表現出聽話順從、尊重另一半決定的一面，生活重心全圍繞著伴侶打轉，在愛情中也常常希望以付出換得另一半的愛，甚至可以為此委曲求全。