被視為美聯東區團隊戰力最弱的金鶯，上賽季卻意外地拿下83勝，距離外卡第3的光芒只有3場勝差，直到球季尾段才確定無緣季後賽，憑藉著這股強烈的氣勢，總管艾利亞斯（Mike Elias）期待將金鶯打造成一支季後賽球隊，顯然對新賽季有非常強烈的憧憬。

上個賽季打出超出預期的戰績，金鶯似乎有著衝擊季後賽的實力，而同時也有人認為這只不過是曇花一現。不過在季後GM會議當中，艾利亞斯已表達將在這幾個月進行補強，試圖終結連續6個賽季無法打進季後賽的困境，「球團上下都認為這支球隊已經準備好向上邁進，我們已經開啟了贏球模式。」

近年來始終擺爛求高順位選秀籤，讓金鶯累積相當多具有天賦的年輕好手，農場排名更是全聯盟之首，但在這些頂級新秀上到大聯盟前，要怎麼在自由市場補進過渡人選，成為艾利亞斯目前最煩惱的問題，「每個位置幾乎都有我們感興趣的球員，雖然市場上有很多選擇，但也使得我們沒有具體的方向，不曉得哪個位置的球員是首要考量。」

《MLB TR》認為明年賽季金鶯的內野陣容，主戰捕手羅許曼（Adley Rutschman）及球季末上來觀光的內野手韓德森（Gunnar Henderson）是內野唯二不會變動的位置，一同於2019年選秀會進入球團的他們，是金鶯重點培養的超級新人。