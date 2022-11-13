2022華邦電(2344)家庭日周六於中部麗寶樂園展開，今年家庭日以「從Green出發、聚焦嘉年華」為主題，將平日紮根已久的職場企業文化，透過一系列闖關遊戲與體驗活動，進一步深化於華邦電員工及其眷屬，並期望藉由活動增進親子同樂的機會，強化同仁與公司間的互動。

華邦電慶祝公司成立35周年慶，北中南廠區員工加眷屬共約7千人參與，特別值得一提，華邦電11月完成首次從新加坡的全球碳權交易平台取得藍碳項目的碳權交易，並首次用在此次家庭日的碳排放抵換，估以通勤距離的人均碳排放量計算，約達100多噸，首次購入的量也足夠使用這次活動，用平台申請做抵銷，為首次購入、首次使用。

華邦持續投入企業的資源與優勢以發揮社會正向影響力，從環境、社會與治理(ESG)三大永續面向創造價值，期望由睽違兩年再度重啟的家庭日活動，號召員工、眷屬共同以寓教於樂的方式，推廣華邦電「永續貢獻」的企業核心價值。華邦電積極推動碳中和以減緩氣候變遷，將推動各廠區逐步於2050年達到淨零碳排的目標，本次家庭日活動則依此精神辦理，透過鼓勵同仁搭乘接駁車及自備餐盒、活動無紙化、統計盤查並減少各項活動碳排、購入自願性碳權抵換等實際措施，來打造華邦電「零碳家庭日」。此外，活動亦規畫腳踏車發電闖關及公益貼圖宣傳等ESG體驗項目，同時也是對下一代機會教育的好時機，讓華邦電家庭日更具意義。

華邦電堅持企業經營活動必須兼顧環境永續發展，ESG相關工作的推動皆落實於日常營運。在綠色製造方面，華邦電持續展開能源與碳排放減量措施、提升資源使用效率、強化廢棄物與排放管理、關注再生能源投資機會等，並將綠色思惟，融入事業最核心的產品設計，帶來實質競爭力，並內化成為產品DNA。在和諧共榮方面，華邦秉持「以人為本」的精神，重視人才培養與發展，致力於打造友善職場，並發揮華邦電的影響力，持續以各種不同方式回饋社會。公司治理方面，華邦電以「誠信經營」為公司之最高道德行為標準，落實於公司所有營運活動，華邦自第一屆公司治理評鑑起至今，皆名列前20%。