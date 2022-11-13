苗栗市7旬許姓老翁13日攀爬火炎山自然保護區不慎摔落邊坡死亡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

火炎山自然保護區須向新竹林管處申請入山許可。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

家住苗栗市的70歲許姓老翁為2線4星退休警官，13日偕同一批山友向新竹林管處申請進入苗栗縣火炎山自然保護區內登山，許某時因腳程較快先行下山，途中卻失蹤，同伴下山後四處搜尋未獲，經報請苗栗縣警消單位協助搜尋，由苑裡消防分隊發動警消、義消入山搜尋，近2個小時後在一處邊坡找到許某，已失去呼吸心跳，經搬運下山送醫宣告不治。

位在苗栗縣三義鄉與苑裡鎮交界的火炎山，近年成為熱門攀爬淺山，多數山友攀爬路線是屬開放區域，另有一部份範圍是屬於火炎山自然保護區，須向新竹林管處申請許可才可入山，13日發生意外的登山團，是以旅遊名義向新竹林管處申請入山，人數40人。

13日上午7時45分，70歲許某與同團山友們一起由苑裡鎮上館里火炎山登山口入山，因許某腳程較快獨自脫隊超前上達山頂後，再獨自下山，後方山友回到山下登山口處見不到許某，經連繫未獲，趕緊向苗栗縣警察局報案求救，警方轉報消防局第4大隊苑裡分隊，出動警消及義消共9人入山搜尋，結果在火炎山隧道上方1處約3米深的邊坡下，找到許某，已失去呼吸心跳，消防人員利用長背板將許某搬運下山，送往苑裡鎮李綜合醫院急救，最終仍告不治。