台南市白河區有民眾在網路爆料，自家農舍的寵物豬遭人擅闖獵殺，報警後警方卻表示是竊盜案，令人無法接受；白河警分局13日澄清，9日獲報後2小時內速逮6名嫌疑人，他們稱是來獵捕山豬，跟著獵犬進入民眾的農地獵到豬隻，警詢後將6人依加重竊盜罪、毀損罪及違反動保法送辦。

白河警分局表示，9日上午接獲民眾報案，指平日在農地中圈養的2隻山豬，8日上午遭人闖入農地，並將山豬刺死後帶走。獲報後立即調閱相關跡證，循線於2小時內在嘉義縣中埔鄉陸續查獲張姓犯嫌等6人到案。

白河警分局說明，張姓犯嫌等6人進入被害人農地竊取豬隻，係以侵入住宅的方式並結夥3人以上，涉嫌觸犯刑法加重竊盜罪。另有關飼養豬隻遭殺害部分，則依刑法毀損罪及違反動保法移送台南地檢署偵辦。

市府農業局動保處發布新聞稿表示，本案豬隻為寵物豬，犯案人侵入民宅並擄殺寵物豬的行為，非常不可取，已違反動物保護法第6條規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

動保處呼籲，任何人不應該傷害他人飼養的寵物，更不應該侵入他人民宅內將寵物擄殺，若民眾發現違反動物保護法案件，請撥打動保專線，通知動保處查處。