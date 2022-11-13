孩子經中國附醫團隊搶救，13日傳出好消息，中國附醫表示，「目前孩子已經拔管，狀況穩定、意識清楚。」 （本報資料照片／潘虹恩台中傳真）

本月6日國道1號南下199.4公里處發生1起連環車禍，何姓駕駛的黑色轎車受波及衝撞護欄翻滾3圈，後座的妻兒遭受到嚴重撞擊。日前家屬向神明祈求保佑，表示「這是向媽祖求來的孩子」，網友也發起集氣；經過中國附醫團隊搶救，13日傳出好消息，表示寶寶目前「狀況穩定」。

車禍發生於本月6日下午，何姓駕駛一家前往雲林北港拜拜，行經國道1號南向199.4公里時，何先生駕駛的黑色轎車正沿著中間車道平順行駛，突有1輛白色轎車，偏離車道切進中間車道，何先生為了閃避而失控撞上護欄，還翻滾了3圈，更一度受困於車內，夫妻忍痛趕緊抱著孩子逃出車外。

救護車趕到後將一家人送醫，經檢查，何先生腰椎第一節骨折，妻子是下巴和右腳受傷，而年僅周歲兒子經撞擊，雖無外傷後續卻出現嘔吐等症狀，檢查發現兒子是腦出血，立刻轉往中國醫藥大學附設醫院進行開腦手術搶救；雖手術成功但後續數日仍要持續觀察。

何姓夫婦在本月11日 11分11秒向神明祈求保佑兒子度過險境，消息曝光後，網友也跟著替何姓夫妻祈禱，並在網路發動集氣，希望媽祖保佑孩子平安；何先生表示，他與妻子是參加進香遶境活動認識，2年前結婚，向媽祖祈求後生下了兒子，不久前才剛過周歲生日。

經中國附醫團隊搶救，13日也傳出好消息，中國附醫表示，「目前孩子已經拔管，狀況穩定、意識清楚。」