國民黨巿長候選人蔣萬安13日到士東市場掃街拜票，爭取支持；他受訪時打起「夫人牌」，表示下周太太石舫亘將帶著還在肚子裡的「三寶」，「分身」為蔣萬安輔選衝刺選情。（鄧博仁攝）

年底九合一大選剩不到兩周，國民黨台北市長候選人蔣萬安將祭出夫人牌全力輔選，同黨桃園市長候選人張善政13日笑說目前沒有打算出夫人牌，壓箱寶就是「市民牌」。

選戰進入最後衝刺階段，國民黨台北市長候選人蔣萬安下周將打出「夫人牌」，妻子將挺孕肚當「分身」陪跑行程。

張善政妻子張琦雅曾任教多校，還當過國際會議口譯員，專業領域橫跨文教與商業，過去曾為張善政《做事的人：張善政的斜槓探索人生》新書發表站台，但張善政對妻子很保護，他今表示，目前沒有打算要打夫人牌。

張善政說，自己的壓箱牌沒有什麼特別的，就是照現在的步調繼續、努力地往前走，就是「市民牌」！

張善政也說，自己不怕蔡英文陪鄭運鵬到龍潭直搗藍營票倉，他認為藍營的團結非常紮實，自己跟桃園的緣分是從龍潭開始，也去龍潭非常非常多次，在龍潭的選舉團隊，也是每天用力用到筋疲力竭，到處在拉票、到處在幫「善哥」講話，相信龍潭支援自己的力道，絕對不容易輕易分解的。