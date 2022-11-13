森林城市協會日前發起「守護左營海軍眷村」行動，批判高市文化局「拆屋、毀樹」且企圖解編該區。文化局13日透過新聞稿回擊，強調該區正進行全區通盤檢討，區內老樹均已調查保存且引進民間資源活化，指協會散播不實訊息。協會強調，14日將開記者會，要求文化局承諾不解編。

文化局表示，左營海軍眷村總面積達59公頃，於2010年登錄文化景觀，市府雖推動「以住代護」計畫，惟規模與速度有限，仍有900多戶待修，要求加速活化老舊眷村已成為地方共識。

為加速左營海軍眷村活化發展，文化局特聘請高雄大學陳啓仁教授擔任左營海軍眷村文化景觀活化再生總規劃師，針對登錄迄今12年的文化景觀進行全區通盤檢討，除依文資法規定與精神外，也以因應時代環境變化、保存現況等因素適度調整保存管理維護原則，相關通檢成果將提送高市文化景觀審議委員會進行審議。

陳啓仁表示，左營海軍眷村人文歷史豐富，區位條件優良，引進民間資源活化是必要的發展方向，整體規劃應朝向保存眷村重要元素、全面修復老舊眷舍、補充現代化公共設施、新舊融合景觀協調原則，優化整體文化景觀，才能成就眷村保存再生。

文化局也同步透過親訪與公聽會等方式蒐集民意，經諮詢學者專家、當地里長、議員及團體等，均期待朝向保存眷村重要元素（紋理、老樹、重要建物、軍事消防設施等）、新舊併存景觀協調、補充公共設施不足（增加社區活動中心、公托、公幼、長照、社宅等）及強化交通路網等原則進行，文化局將參照相關意見納入眷村活化再發展方向辦理。

文化局嚴正駁斥該協會「左營海軍眷村即將解除文資保護、拆屋、毀樹」等訊息，協會發文前應先向主管機關查證，不應捕風捉影臆測、散播不實訊息。文化局強調，左營海軍眷村並未解除或縮小文化景觀，協會作法是製造民眾及相關文化團體恐慌，原本文化景觀區內老樹均已進行調查紀錄，未來將以老樹納入新舊融合方式引進民間資源活化。

協會理事長莊傑任表示，文化局今年8月29日針對該眷村舉辦公聽會，就是依據「文化景觀登陸及廢止審查辦法第3條」，就是在跑「解編」程序，目前已經有22個團體、767人連署反對。若程序走完，一切搶救就無效，協會的目的只是希望該區天然資源完整保存，14日將再開記者會，要求文化局承諾不解編，且會提出市府免出資的眷村活化方案。