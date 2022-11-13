嘉義家扶中心13日於嘉義縣中埔鄉「築夢森居」休閒生態園區舉辦兒童認養人相見歡活動，認養人與被認養孩子共百餘人一起參加生態導覽、體驗手作植物環保提袋拓印及趣味窯烤pizza DIY，彼此從陌生到和樂融融互動，場面溫馨熱絡。

念大學4年級的萱萱，第1次與認養人相聚，她感動又驚喜，她說，求學路上一直有認養人相助，讓她能順利讀大學，而能在大學畢業前能當面向認養人道謝，是她念茲在茲的心願，很高興實現了。

嘉義家扶中心表示，今年有3位認養人連續參加11年相見歡活動，其中住台南的趙景雲及李淑苓夫妻，11年來都認養同一名兒童，他們夫妻年輕時創業，屢經波折，幸好有貴人相助，因而感念社會仍有溫情，就加入家扶中心認養人行列。

趙景雲夫妻從2012年至今，每個月提供認養費、年年出席相見歡活動，他們說，每年都很期待家扶中心的相見歡活動，看見認養孩子一年年長大，了解孩子的生活點滴，而今認養兒孩子已從國小到念大學了，就如同自己孩子，是他們在家扶的女兒，很珍惜這段特別的緣分。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，中心成立55年來，每年透過兒童認養人相見歡活動，讓默默在背後為孩子們付出關懷的認養人，能親自為孩子們帶來正向的鼓勵與支持，讓孩子們感受到認養人的心意，孩子們更能安心生活求學，同時讓孩子們有親自表達感恩的機會，傳遞彼此的情感，形成良善的互動。