前NBA知名球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟台灣職籃引發熱議，其中魔獸的精彩私生活、非婚生子女高達5位也成為熱門話題。網紅「丹妮婊姐」近日發表「CCR」（跨文化戀愛）花癡文，「不知道亞洲女人的小廟，是否能迎接大菩薩？」遭女網友抨擊是噁心台女，對此，丹妮婊姐質疑，「這樣犯法嗎嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚～我卵子就不爭氣啊我也很困擾！我真心對不起好嗎，我道歉」。

丹妮婊姐近日表示，自己雖從不在乎NBA球賽，看到魔獸來台打球，仍忍不住想要問全台CCR的少年少女一個問題，如果「魔獸歐巴約你去他房間看NETFLIX chill一下，你會去嗎？」又提到出自科學關懷，「不知道亞洲女人的小廟，是否能迎接大菩薩」，希望若有女網友幸運進入魔獸房間能夠分享經歷。

丹妮婊姐昨日回應，她發花癡文壓力很大，畢竟CCR言論肯定被男生罵爆，沒想到攻擊她的卻是女網友，「婊姐是噁心巴拉的台女見國外球星只會排卵」，雖然她個人下流，但若因為魔獸高富帥、猛男身材、和粉絲照相的大菩薩心腸，導致路人迷上籃球，進而壯大籃球運動產業，不是也很不錯嗎？

丹尼婊姐強調，喜歡籃球的人可以看球技，發花癡的人就用卵子看球員，「這樣犯法嗎嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚～我卵子就不爭氣啊我也很困擾！我真心對不起好嗎，我道歉」，坦言許多看世足賽的妹子就是瘋狂觀賞可愛的球員，「我道歉！我們就下流！」