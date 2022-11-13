今（13日）早，大陸官方才宣布，尹力不再兼任福建省委書記。下午新華社即報導稱，中共中央日前決定，新任中央政治局委員、原福建省委書記尹力兼任北京市委委員、常委、書記；蔡奇不再兼任北京市委書記、常委、委員職務。

另據《星島日報》，尹力接替蔡奇擔任北京市委書記，而蔡奇已經升任中共中央政治局常委、中央書記處書記。報導稱，北京是中國首都，也是四大直轄市之一，地位相當重要。尹力是一名公共衛生專家，曾任大陸國家衛計委副主任、四川省長等職。

《星島日報》指出，60歲的尹力為山東濟南人，畢業於山東醫科大學，在俄羅斯獲得醫學博士學位，亦曾在美國哈佛大學公共衛生學院進修。他曾在國務院研究室工作，後來曾任衛生部副部長、國家食品藥品監督管理局局長、國家衛計委副主任，2015年空降四川擔任省委副書記，翌年升任省長，2020年11月擔任福建省委書記。

報導稱，大陸國家主席習近平在福建工作17年半。「中央安排我到福建工作，我深感使命如山、責任重大」，尹力2年前走馬上任表態指出，福建是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要孕育地，「衷心感謝習近平總書記和黨中央的信任與厚愛」。