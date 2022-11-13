財富女神王宥忻打造的3000坪萌獸樂園預計明年初開幕，除了提供自己家裡萌獸們更好的環境，也將對外開放分享給愛動物的大人及小孩。即將過生日的她將和老公飛往新加坡共度2人世界，王宥忻說：「因為疫情實在悶太久了，這一次新加坡之旅除了放鬆一下，也拓展新加坡的營業項目，希望有滿滿收穫」。
此外，王宥忻日前還花了6位數買香奈兒陶瓷手錶及山茶花經典項鏈犒賞自己，她說：「鼓勵大家終日辛苦賺錢也要懂的對自己好，不管是精神上還是物質上的，保持愉悅的心情會讓人更有動力朝目標前進。」
今年是王宥忻豐收的一年，除了發行萌獸樂園NFT，自媒體操作也有亮眼成績，國際版抖音TikTok萌獸麥可經營3個月粉絲累積10萬人、瀏覽率突破3500萬，還入圍「金刻獎」最佳影片提名，成為台灣流量及關注度最高的羊駝，其中一支最高點擊破350萬的影片，內容就是麥可進門差點滑倒，讓人會心一笑，而王宥忻TikTok頻道的財商知識頻道，也提供實用價值。
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