正逢周末假日，活動現場人潮滿滿。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

「2022年東山咖啡節」13日開幕，今年活動場地選在東山農會廣場，正逢周末假日人潮滿滿，台南市長黃偉哲也來喝咖啡宣傳，除頒獎咖啡評鑑優勝及年度傑出農友，還發表新品藝伎咖啡豆（Geisha），此外凡購買咖啡1杯並於活動消費滿399元，還可獲得限量虎年咖啡紀念杯。

東山咖啡節今天邀請多位手作老師，安排一系列限量手作體驗，辦理果樹永生果枝筆，咖啡渣手工皂，蚊香，咖啡染方巾，創意小盆栽等DIY，將農廢再生利用，賦予新價值，讓大、小朋友來參加咖啡節後都能帶回別具意義的作品，也響應循環再生重要性。

為行銷東山咖啡，除辦理推廣活動外，市府也自2013年辦理台南市咖啡評鑑，將評鑑優勝咖啡豆送美國咖啡品質協會（CQI），爭取世界級認證。今年經美國CQI評測南市咖啡評鑑的前3名分別為，金讚咖啡農園、御香咖啡園、大鋤花間生態農場。

東山區農會總幹事余淑琴表示，咖啡節還包含田野餐桌饗宴，19日在仙湖休閒農場舉辦，透過餐桌饗宴精心設計的過程，在餐桌上除品嘗美食，更把食材種植過程及食農教育帶上餐桌，也期待與其他參與者交流，好好吃上一頓東山的豐富滋味。