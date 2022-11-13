朱立倫致詞時更笑稱不僅自己要聽淑君阿姨的話，「等一下要來的侯友宜也一樣要聽淑君阿姨的話」，惹得台下支持者哄堂大笑。(黃敬文攝)

「林口阿姨」新北市議員蔡淑君競選總部今(13)日風光成立，造勢現場擠進超過6000人，國民黨主席朱立倫以及新北市長侯友宜皆先後到場祝賀，展現國民黨大團結氣勢；朱立倫致詞時更笑稱不僅自己要聽淑君阿姨的話，「等一下要來的侯友宜也一樣要聽淑君阿姨的話」，惹得台下支持者哄堂大笑，也側面展現蔡淑君的超高人氣。

朱立倫表示，蔡淑君不僅是大家的阿姨，她更像是大家的女兒、小妹或是好朋友，每個人都把她當作是自己的家人一樣，而且蔡淑君不僅關心林口，對於五股、泰山也是一樣的雞婆、認真，所以這樣最棒的守護者、市議員，一定要讓蔡淑君高票連任，也一定要讓侯友宜高票連任。

同樣爭取連任、被視為藍營最強母雞的侯友宜也大誇蔡淑君做事不分大小皆親力親為，林口的大小建設都大力堆動，包括蓋國小、公托、公園、運動中心以及社會住宅，防疫期間也出錢出力。

侯友宜說，林口這幾年蓬勃發展，都要感謝蔡淑君的貢獻，這次選舉也跟自己同一個步調，好好認真做，選舉用正向積極面對，健康快樂才能給城市帶來未來的希望；侯友宜更高呼「有2就要有3，無3不成禮」，呼籲支持者力挺2號侯友宜、3賀蔡淑君，讓兩人得以連任。

「林口阿姨」新北市議員蔡淑君2018年在第二選區（新莊、林口、泰山、五股區）得票數高居第一，單單林口地區開票，一口氣囊括六成選票，雖然此次九合一選舉民調名列前茅，但因新莊區被劃分出去，加上今年選情較冷，心中備感壓力。

蔡淑君表示，在地深耕服務24多年，見證了從無到有的改變，印證了「因為在地、所以在意」，這不是一句口號而已，而是自己信念的展現；她強調，選舉是對自己4年來政績打分數，大家如果覺得自己做得不錯，請務必投票肯定，讓認真肯拚的人持續為大家服務。