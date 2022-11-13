高雄市長陳其邁13日出席南部反空汙聯盟在高市府前舉辦的「2022高雄反空汙要健康集會」，他簽署「空品5策力」承諾書， 內容包括以大帶小、綠色運輸、科技執法、永續淨零、無煤城市，要帶領高雄達成2026年空品良率9成，PM2.5良好日數過半的目標。

陳其邁指出，進入秋冬季節，高雄常位在東北季風下風處，俗話說「站尾包衰」，所以這幾天高雄的空氣品質就受到影響，市府立即啟動緊急應變措施，也感謝反空汙大聯盟給予市府各級單位監督，外部監督力量也是推動城市轉型重要的關鍵。

陳其邁表示，永續會、空氣汙染防制會議是市府內相當重要的2個會議，而年底之後也會有1個更大的共識會議，就是淨零城市管理自治條例，已經在上個會期送入議會審議，雖然未能順利完成審議，但相信這是新的議會產生後最重要的議案，順利通過相關立法，對於2050淨零轉型非常重要。

除了法制部分外，陳其邁也提到科技和新技術的應用，例如CCUS碳捕捉、利用與封存等，也希望透過產業淨零大聯盟以大帶小導入新技術，或以產業鏈、供應鏈的方式推動淨零轉型。另外，可以藉由成立碳權交易平台讓農業、漁業在碳中和過程中也能夠發展出新的經濟模式。

針對綠色交通部分，陳其邁指出，綠色交通工具整合都有非常明確的時間表，包括2030電動公車、公務機車電動化等。另外，陳其邁也承諾，汽電共生廠2025年全部脫煤、興達電廠2025年提早除役，且2024年就會轉成備載，不會再發給許可執照。