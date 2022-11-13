苗栗家扶中心13日在苗栗縣政府前廣場舉辦寒冬送暖愛心園遊會，近萬民眾到場共襄盛舉。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心13日在苗栗縣政府前廣場舉辦寒冬送暖愛心園遊會，近萬民眾到場共襄盛舉。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心13日在苗栗縣政府前廣場舉辦寒冬送暖愛心園遊會，近萬民眾到場共襄盛舉。（謝明俊攝）

活動開場安排南庄翔飛獅鼓陣的鼓動青春帶動全場氣氛。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊與家扶中心全體委員一同啟動愛心園遊會。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊頒獎表揚愛心企業。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊感謝苗栗家扶中心協助弱勢學童及青少年就學。（謝明俊攝）

苗栗家扶中每年資助縣內1千7百多名弱勢家庭兒童就學，希望透過教育能讓弱勢家庭翻轉命運，家扶中心為了籌措助學經費，每年舉辦愛心園遊會來凝聚企業團體及個人愛心，去年因疫情影響停辦，今年復辦，苗栗縣政府提供縣府前廣場擴大舉行，13日上午近萬民眾將會場擠得水洩不通，讓人感受到苗栗縣民愛心不落人後。

苗栗家扶中心13日上午在苗栗縣政府前廣場舉辦「有扶童享，乘夢飛翔」寒冬送暖園遊會。苗栗家扶中心這項園遊會是從2012年起開始借用竹南鎮中興商工舉辦寒冬送暖園遊會，隔年移至苗栗縣政府廣場舉辦至今，去年的新冠肺炎疫情活動暫停一次，直接衝擊所服務的家庭，因此今年寒冬送暖活動別具意義，希望藉由重啟園遊會，集結各界愛心與祝福，協助扶助家庭展翅高飛。

家扶中心湯鳳琴主任表示，苗栗家扶中心今年共扶助930戶，約有1706名經濟弱勢孩童，藉由園遊會集結社會大眾、企業等善心人士的協助，讓弱勢家庭朝夢想前進。

園遊會13日登場，豔陽高照，會場現場共有102個義賣攤位，販售各項產品，販售所得將捐助弱勢家庭孩子，活動開場安排南庄翔飛獅鼓陣的鼓動青春帶動全場氣氛，翔飛獅鼓陣成員多人也是家扶照顧對象，並曾拿下全國鼓陣大賽冠軍，是苗栗縣照護弱勢兒童青少年成功機構之一。

苗栗縣副縣長鄧桂菊代表縣長徐耀昌致詞時，對於全體慈善團體全力協助縣內弱勢家庭，以教育翻轉逆勢處境，致上最高敬意，尤其是家扶中心長久以來關懷弱勢孩童青少年的教育問題，讓縣府感謝再感謝。

13日活動中，並表揚8位自強家長及6位自強兒童，不僅打理好家庭生活，甚至專研自己的興趣，發揮才能，值得敬佩。其中自強家長玉珍歷經兩段婚姻，是婚暴的受暴者，離婚後獨自照顧七名子女，她體會到所有的兒童及女性都需要被善待，玉珍對於子女採取民主自由的教養態度，充滿愛與關懷，並順著孩子的能力、個性、性向和興趣，做適當的引導。玉珍曾獲得2019年苗栗縣政府自強母親，虔誠的宗教信仰，是玉珍強而有力的心理支持及後盾，故在2020年更跟著教會進入苗栗看守所向女性受刑人分享心路歷程，且勤學不倦的考取丙級美容證照，努力朝向玫琳凱的彩妝事業發展中，學會把自己愛回來。