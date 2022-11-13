台北市長選戰進入最後倒數，國民黨北市長候選人蔣萬安今天下午在大安森林公園舉辦客家後援會造勢大會。蔣萬安強調立委任內重視客家文化，未來一定會是最挺客家鄉親的市長，若當選要擴大舉辦義民祭，串連外縣市、邀請國際客家鄉親來台北共襄盛舉。

蔣萬安承諾，若當選台北市市長會擴大舉辦義民祭，不僅串連外縣市，還會廣邀國際客家鄉親來台北共襄盛舉。

蔣萬安今天下午的客家後援會造勢大會，吸引數百位客家鄉親到場支持，蔣也在致詞小秀客語「恁仔細（客語：謝謝）」感謝現場民眾。國民黨主席朱立倫也到場支持表示，蔣萬安一定會守護客家文化，希望大家要支持蔣，讓他成為最好的台北市長。

蔣萬安也說，他會秉持前總統蔣經國的精神勤政愛民、一步一腳印踏實為鄉親服務。

蔣萬安說，選舉最後13天，最後階段也是最關鍵的時刻，對手會無所不用其極，用各種手段試圖扭轉選舉，他現在戰戰兢兢如履薄冰，不敢大意也毫不鬆懈，也希望鄉親陪他走完最後一哩路。

他說，這次選舉關鍵在投票率，如果投票率不能衝高，他就非常危險，呼籲民眾提醒親友一起投票給他。