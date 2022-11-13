桃園市長鄭文燦挺1200月票，稱首都圈一票到底在國際城市很常見，國民黨主席朱立倫13日到桃園忍不住痛批是「荒謬笑話」，直指早在2018年，新北市長侯友宜就極力邀桃園加入雙北1280定期月票，但鄭文燦4年來不回不理，如今卻「菜市場喊價」，根本是在騙選票。

民進黨北北基桃市長候選人共推首都通1200月票政見，鄭文燦今表態相挺，稱改為1200月票納入台鐵、國道客運、捷運、公車及Ubike，提高完整度，強調首都圈一票到底政策，在國際城市很常見。

朱立倫今到桃園挺子弟兵凌濤時，聽到媒體詢問國民黨桃園市長候選人張善政，忍不住插話回答，直斥是：「很荒謬的笑話！」

朱立倫說，昨天晚上還在跟新北市長侯友宜談到這個話題，2人都記得很清楚，2018年8月開始實施1280雙北定期月票，侯同年12月25號就任，就極力向鄭文燦邀請，希望桃園加入，但講了4年了，鄭文燦都不回應也不理，「然後現在就突然要做了？」

「鄭市長應該了解一下1280怎麼來的，去問一下交通專家如何精算的！」朱立倫強調，1280是雙北政府和專家，一起開了無數次會議討論出來的，包含公車、捷運等，但民進黨今天像是「菜市場喊價」就說1200。

凌濤一度在旁諷刺民進黨乾脆喊「1450（民進黨網軍的代名詞）」，朱立倫笑著以雙關話回說：「1450太貴了，只有民進黨才付得起！」

朱立倫直斥民進黨根本是在騙選票，反問鄭文燦已經執政8年了，朱立倫在做的時候為什麼不做？侯友宜在做的時候為什麼不做？直指侯友宜在拚林口交流道、林口捷運站的時候，喊話說「桃園要做」，鄭文燦都不理。且基隆市林右昌也是民進黨的，為什麼這麼多年都不做，現在才說要做？「北北基桃都讓國民黨執政，就一定會做更好！」