企業18年排球聯賽13日首戰由女子組高雄台電對戰昨日喜迎連勝的極速超跑，高雄台電李諭、彭𦀡媃、陳姿雅三人接棒強烈的攻擊，終場以25比19、13、19 直落三擊碎極速超跑想要繼續保持連勝的美夢，高雄台電目前戰績2勝1敗，極速超跑4勝2敗跟台北鯨華並列首位。

首局高雄台電李諭先向極速超跑來一記重扣，也率先打破僵局，搭配陳姿雅的攻擊與胡曉佩的吊球掌握得分優勢，雖然極速超跑陳怡如狀態極佳，用強勁攻擊試圖反轉局勢，仍不敵高雄台電彭𦀡媃、陳姿雅接連的強攻。極速超跑替補換上主攻手高歆媛即時上場救火，所幸陳姿雅穩住局勢，搶下局末點，幫助隊伍先下一城。

第二局極速超跑奮力回擊，穩定的防守帶動流暢的進攻節奏，Carla、陳怡如、葉軒岑接連出擊，使隊伍保持領先優勢，高雄台電趕緊請求暫停。暫停回來陳姿雅率隊打穿極速超跑攔網，搭配彭𦀡媃趁勢斜線攻與胡曉佩的Ace球士氣大振，即便極速超跑蔡幼群強勁攻擊擾亂高雄台電節奏，但關鍵時刻台電黃芯瑜快攻將比分追回，兩隊進入拉鋸戰。最終陳姿雅加足電力，連續攻擊帶給極速超跑壓力，最後極速超跑Carla發球未過網，將此局的勝利送給高雄台電。

進入第三局高雄台電打出一波3比0攻勢，極速超跑立刻喊暫停重新調整，暫停回來彭𦀡媃連續攻擊持續緊逼對手，李諭、胡曉佩也紛紛進攻將比數拉開，此時蔡幼群看準進攻時機，重扣反擊，隊友Carla也跳出來狂轟砲火，逼迫高雄台電不得不喊暫停，而Carla的砲火仍未停歇，緩神過後的高雄台電，雙人攔網擋下壓力，李諭化被動為主動，適時進攻，與極速超跑Aleoscar互拚火花，最終由高雄台電的彭𦀡媃終結此局。