綜合港媒報導，一代影后林黛的獨子龍宗瀚13日清晨5時左右在香港大坑道寓所內突心臟病發暈倒，送醫搶救不治，享年59歲。

香港星島日報網報導，龍宗瀚1963年出生，在海外留學，返港後進入懲教署工作，不久便修讀法律，並加入資深律師清洪的事務所，投身法律界。龍宗瀚的外祖父程思遠是前大陸全國政協副主席，祖父龍雲則是雲南王。

龍宗瀚現居的大坑道寓所，正是已故母親林黛40多年前買入的物業，父親龍繩勳為了紀念林黛，特意保留家中的原貌，屋內的設計及每件家具都是林黛生前親自挑選。龍繩勳於2007年在睡夢中逝世，享壽86歲。

龍宗瀚早年接受港媒訪問時強調，「父親去世後，我收拾屋內物品，在父親房間找出大批亡母生前的遺物，我已把其中的物品捐給電影博物館，當中包括母親生前用過的劇本、電影獎狀、剪報等。至於現居的寓所，我絕無意出售。」

香港東網報導，龍宗瀚的母親林黛生於1934年，為香港影壇著名女演員，曾以《金蓮花》、《貂蟬》、《千嬌百媚》、《不了情》四度榮獲亞洲影展影后。1957年她主演的電影《亡魂谷》更獲選入圍第7屆柏林電影節「主競賽單元」，成為柏林電影節史上首部角逐大獎的華語片。

然而，1964年7月17日，林黛在大坑道寓所房間內因服用過量安眠藥身亡，得年29歲。