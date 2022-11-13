傳記影集《王冠》(The Crown)第五季已於本月9日上線，故事主線著重黛妃與查爾斯婚姻中的第三人卡蜜拉，將重現生前世紀專訪所說「在這段婚姻裡，三個人太擁擠」。而最新一幕揭露，兩位王室正宮在一場聚會撞見，勇敢的黛妃直球對峙，讓卡蜜拉無法招架。

據《每日鏡報》(The Mirror)報導，黛安娜王妃過去曾帶著貼身保鏢沃爾夫（Ken Wharfe）參與一場由卡蜜拉親妹所舉辦的派對，事後被形容為「婚姻中最勇敢的時刻」。沃爾夫還原當時情況，那次聚會黛妃幾乎沒有認識的朋友，當我們抵達那裡時，就像是電影中定格的畫面，所有人看到她全都傻住了。不到一個小時，我被叫了出去，她焦急的說「我找不到丈夫和卡蜜拉」，最後在地下室的沙發看到他們。

沃爾夫接著說，黛妃抬頭挺胸走到卡蜜拉面前，看起來自信爆棚，然後撂下狠話，說「請不要把我當白痴，我知道發生甚麼事」。

卡蜜拉也說了一些話回應，直至今日還令人匪夷所思，她也許是慌了腦筋突然打結，語帶含糊說了8個字，「恩…妳知道，妳有2個超棒的兒子」(well you know, you have two wonderful boys)。

沃爾夫認為這個對峙對他、甚至對兩位女人來說意義非凡，「可以說是他們人生中的轉捩點，宛如已成定局的指標。」

查爾斯在遇見黛妃之前曾與卡蜜拉短暫交往，不過最終娶了黛安娜為第一任妻子，過程卻與「小三」藕斷絲連、舊情復燃，兩人於1992年宣布分居，4年後決定離婚。而查爾斯也在2005年與卡蜜拉結婚。