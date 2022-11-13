小甜甜把馬國畢揹出火場令人動容。（民視提供）

馬國畢為市井豪門敬業演出。（民視提供）

藝人馬國畢放拍攝民視八點檔《市井豪門》，在劇中飾演五金行老闆「楊坤火」，在劇中罵老婆小甜甜，還把小三波波蓁帶回家，行徑極度渣，馬國畢表示這個角色連他自己都討厭楊坤火，因為竟然冷眼的對待陪在身邊的好老婆，還把外面的小三跟女兒帶回家，沒想到這樣的劇情安排，竟讓他在市場內被婆媽賞巴掌，響亮的一個巴掌下去，馬國畢坦言當下大家都錯愕不已！

馬國畢表示被市場的阿姨賞巴掌，當下是腦袋一片空白，最後想說這是整人節目嗎？後來發現工作人員大家都衝上來關心，才發現阿姨是真的怒火中燒，一問才知道阿姨對楊坤火外遇還欺負老婆，太入戲了!導演在現場也安慰他，表示他演得很好，觀眾才會入戲。天性樂觀的他，也說首次拍戲被路人賞巴掌，也算是另一種成就解鎖。

劇中安排轉代成15年後，馬國畢也因為在一場大火中被老婆小甜甜救出火場，經歷過生死關頭，兩人也約定好繼續攜手到老。他表示接下來的劇情發展都很有看頭。他進一步說很開心在《市井豪門》的演出有受到許多人的關注，雖然這一次被市場的阿姨賞巴掌，但也澆不熄他對戲劇的熱情。他說這只是個例，其他時間自己去逛街都是遇到很親切的民眾，除了要求合影之外，還有關心他有沒有錢吃飯，讓他心存感激。

劇中安排15年後，他跟小甜甜依舊相伴，他說15年前為了小三衝突，就算時間快轉到15年後，兩人夫妻之間還是有其他事情可以吵，像是因為他劇中有三高，所以小甜甜都會限制他的飲食，他說這很像街訪鄰居的家庭生活，夫妻從年輕吵到老，感情越吵越好。