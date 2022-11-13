國民黨昨日在板橋舉辦六都大造勢活動，網路卻流傳「請支持者先吃飽再去，現場再發放100元便當錢」照片；對此，國民黨主席朱立倫痛批，昨天我們舉辦活動竟然出現一個假訊息，民進黨的奧步太多，實在名不虛傳。

朱立倫說，什麼100元便當費，故意來騷擾，這類的奧步太多，所以要靠催票投票監票，因為大家太擔心，民進黨長期以來不良記錄太多。

朱立倫指出，我們長期號召志工，全民防奧步監票，讓這次選舉乾乾淨淨、清清白白。

至於民進黨防賄選，開罰最高一千萬；朱立倫說，如果民進黨真的能防奧步，台灣就有進步，但是民進黨各種抹黑、抹紅，造謠假訊息，透過這種奧步，在選舉最後關鍵，民進黨現在來選一定會慘敗。

朱立倫指出，因為民進黨最近執政不利讓民眾不滿，而民進黨執政就是想要各種奧步和意識形態口號，來號召選民，這次沒用，做不好，民眾就會用選票懲罰你。

朱立倫也說，他作為藍營總教練，希望他們的明星球員越強越好，號召更多選民，這樣國民黨才會強，不要想任何見縫插針，把掌聲和光彩給所有全球和重要的候選人。