英國國王查爾斯三世（Charles III）登基後，今天將首度參加國殤紀念日活動，向英國和大英國協陣亡將士獻花致敬。英國新任首相蘇納克則發布聲明，讚揚捍衛烏克蘭的戰士。

73歲的查爾斯國王此前曾經代替母親伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）參加國殤紀念日（Remembrance Day）活動。

今年9月過世的伊麗莎白女王，自2017年以來一直是在外交暨國協事務部（FCDO）俯瞰陣亡將士紀念碑（Cenotaph）的陽台上，觀看這項年度紀念活動。去年她因為背部問題而錯過在倫敦市中心舉行的儀式，在那之前數週，女王才在醫院住了一晚。

1970年代曾在皇家海軍服役的查爾斯，去年代表女王向陣亡將士獻上花圈。

如今查爾斯將以在位國王以及英國武裝部隊總司令身分，首度向陣亡將士獻花致敬。作為英國紀念象徵的紅色人造罌粟花花環，會被安置在黑葉上方，配以一條國王的大紅色、紫色和賽馬金色絲帶。

75歲的王后卡蜜拉（Queen Consort Camilla）將在外交部的陽台上觀看紀念活動。

大笨鐘（Big Ben）獨特的鐘聲於倫敦時間上午11時（台灣時間19時）敲響時，追思儀式開始，最先是兩分鐘默哀。經過5年整修，大笨鐘已恢復正常運作。

新任保守黨領袖蘇納克（Rishi Sunak）將首次以首相身分參加國殤紀念日儀式。

蘇納克在一份聲明中說：「今年要比以往任何時候更讓我們曉得，我們虧欠那些為保護國家而獻出生命的人巨大的恩情債。」

連日來向所有在戰爭中犧牲者致敬的活動，到國殤紀念日這一天達到高峰。預計今天將有大約1萬名退伍軍人遊行經過紀念碑，包括400名在40年前參加福克蘭戰爭（Falklands War）的老兵。

查爾斯的長子、王儲威廉王子（Prince William）和王妃凱特（Kate）等王室成員也將出席今天的活動。國王、王后與王室高階成員今晚則將參加由退伍軍人慈善組織皇家英國軍團（The Royal British Legion）主辦的年度音樂會。（譯者：紀錦玲/核稿：楊明暐）1111113