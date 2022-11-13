蔡英文總統今天上午又到桃園替民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，這已是近期第8次來桃園輔選，對此民眾黨桃園市長候選人賴香伶批評，蔡英文屢次用政治支票替鄭運鵬拉抬告急的選情，此做法已經過當，有失身為總統在政治、經濟角色上的高度，以台積電1奈米廠來說，落腳桃園仍是未定之數，蔡英文不但沒顧及台積電及其股東的權益就揭露公司重大訊息，直呼「請總統適可而止！」。

賴香伶表示，蔡英文很不幸地每次都信誓旦旦的發言，想用政治支票拉抬鄭運鵬告急的選情，慷國家之慨是無法奏效的，而龍科3期台積電是否真的會來桃園，台積電1奈米如此製成精密的廠區是否會設在龍潭這都是還是未定之數，但蔡英文卻屢次承諾，這做法已經過當，同時有失總統在政治、經濟角色上的高度，揭露公司重大訊息揭露，逾越份際，等於也置台積電及其股東們的權益於不顧，所以真的要請總統適可而止。

賴香伶更向鄭運鵬喊話，「既然要選桃園市長，難道沒有蔡英文、沒有蘇貞昌站台，你就沒辦法爭取市民的認同跟支持嗎？」顯然鄭運鵬與鄭文燦之間還是沒辦法畫上等號，藍、綠的候選人越到選戰後期，可能越在意基本盤的歸隊，但桃園市民才是最大咖。她認為，以後鄭運鵬若當選，藍營議員可能會扯他後腿，反之若張善政當選，綠營議員照樣會扯後腿，這兩邊扯來扯去扯不清，市民就被忘記了。

賴香伶說，不如讓沒有包袱的民眾黨市長、議員一起到議會，讓桃園的政治生態重新改觀，不要讓藍綠的既有力量繼續互相拉扯、給予輸送利益跟資源，改變新政治要從桃園開始。