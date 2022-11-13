九合一選舉投票日倒數階段，根據《CNEWS匯流新聞網》最新民調，顯示5名台南市長候選人中，民進黨黃偉哲支持度高達55.0％，謝龍介的支持度19.4％，許忠信1.4％、林義豐0.5％、吳炳輝0.1％。同時，有超過7成的台南市民看好黃偉哲當選，僅9.2％看好謝龍介當選。對於民調結果，謝龍介陣營沒有回應。

黃偉哲競總發言人呂維胤表示，黃偉哲市長參選連任以來，以具體的市政成果及願景擘畫，爭取市民支持的正面務實路線，顯然得到選民的肯定；對手的負面攻擊手法，恐怕難以得到認同。

呂維胤還指出，國民黨候選人謝龍介連續發生爆粗口及烏龍爆料等策略錯誤，不僅流失婦女選票，且失去社會信任基礎；且謝龍介阻擋北外環道路及安平跨港大橋的主張，更引起地方非議，都是其民調提振無力的主因。

民調還發現，在政黨支持度方面，有36.4％支持民進黨、支持台灣民眾黨12.4％、支持國民黨8.5％、時代力量3.2％。如果以年齡別來看，20到39歲有28％支持民進黨、1.4％支持國民黨、20.2％支持台灣民眾黨。至於40歲以上，有40.7％支持民進黨、11.9％支持國民黨、8.9％支持民眾黨。

至於議員政黨傾向支持度方面，則有42.4％支持民進黨、13.1％國民黨、5.3％台灣民眾黨、1.9％時代力量。以年齡別來看，20到39歲有47.5％支持民進黨、9.3％支持國民黨、8.8％支持民眾黨。40歲以上則有40.3％支持民進黨、15.1％支持國民黨、3.7％支持民眾黨。

對現任台南市長黃偉哲的表現滿意度，有65.7％滿意、18.6％不滿意、15.7％無明確意見。以年齡別來看，20到39歲有58.3％滿意、26.4％不滿意。40歲以上有69.6％滿意、14.9％不滿意。

在投票意願方面，有81.8％會投票、12.7％不會投票、5.5％無明確意見。

此次民調訪問日期為11月11日，有效樣本1068人，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內，受訪者為戶籍設於台南市且年滿20歲的一般民眾，調查方法的母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，並以分層比例隨機抽樣法進行。