無黨籍台北市長候選人黃珊珊今於艋舺青山宮遶境搶頭香扶轎。（黃珊珊辦公室提供）

一年一度的萬華大拜拜13日登場，主辦方是艋舺青山宮，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（圖中白色直條紋上衣者）在青山王暗訪首日前往扶轎，打破以往暗訪首日由現任台北市長扶轎的慣例。（黃世麒攝）

一年一度的萬華宮廟盛事「青山宮遶境」13日起登場，往年遶境首日都由台北市長扶轎，但市長柯文哲因南下輔選，改由民政局長藍世聰代打，而前副市長、無黨籍台北市長候選人黃珊珊更現身扶轎，被視為打破歷年規矩，頗有柯接班人的意味，致詞時她感性稱自己有3分之2的副市長任期都在萬華走動，樂見人民總算走出疫情陰霾。

艋舺青山宮主祀靈安尊王，每逢青山靈安尊王壽誕日前夕都有遶境活動，俗稱艋舺大拜拜，又被視為台北三大宮廟活動的壓軸，今年時間落在11月13日至15日，依照慣例首日起轎儀式會由台北市長親自扶轎，陪伴青山王暗訪隊伍出巡，第二天為在野政黨，第三天正日才是執政黨總統親自出席，被視為青山宮獨有的「扶轎政治學」。

今年恰逢選舉年，更是政治人物的兵家必爭之地，台北市長候選人更不例外，原先首日扶轎名單為柯文哲和黃珊珊，但柯文哲因南下輔選未能出席，改由主責民政業務的藍世聰代打，但焦點全落在目前無公職、參選市長的黃珊珊身上，頗有柯文哲放手讓接班人獨挑大梁的意味，更打破首日由市長親自扶轎的規矩。

對此，黃珊珊僅稱自己已連續參加3年，本次也是受到廟方特別邀請，當然會尊重主辦單位安排並出席。扶轎儀式開始前，她在民眾黨北市議員候選人吳怡萱的陪同下到場致詞，她還特地用台語和現場民眾打招呼，感嘆青山宮剛度過最辛苦的3年，人民總算走出疫情陰霾。

黃珊珊感性表示，自己擔任副市長這段期間，有3分之2的時間都在萬華，每次經過萬華，都會拜託靈安尊王照顧地方，今年疫情也確實「順利閃過」，沒影響到地方，感謝信徒對市府的支持，從今天開始就是萬華人的小過年，希望平安能帶給全台灣，主持人也現場喊起「凍蒜」，還虧黃珊珊要多練習扛轎，「以後可能要抬很多年！」

而明日為扛轎名單為國民黨主席朱立倫和黨籍市長候選人蔣萬安，台北市長柯文哲則在傍晚時分新增行程，確定明晚8時30分將參與衝轎儀式；最後一天才由蔡英文總統陪同民進黨台北市長候選人陳時中出席，據悉蔡英文因行程安排問題，不確定是否出席，可能改由內政部長徐國勇代打。