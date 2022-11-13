國民黨嘉義縣長候選人王育敏13日與議員候選人吳思蓉、陳信文在大林鎮舉辦聯合造勢活動，與勇媽嘉義市長黃敏惠合體同框，對民進黨12日造勢晚會狂催票說嘉義縣長翁章梁要得票7成，王育敏回嗆「不可能」。
黃敏惠推薦王育敏也有「勇媽」精神，她說，嘉義就像一個家，當家裡有需要的時候媽媽一定是義不容辭的站出來，就像自己為嘉義奉獻的心情，而王育敏也是如此，看到嘉義縣這個全台的「穀倉」變成「谷底」，王育敏義不容辭的接下這個任務回家參選。
黃敏惠也肯定王育敏的社福專業，她過去也得到王育敏許多社福方面的建議，希望大家能支持王育敏及自己，讓女力發揮，嘉義縣市共好。
王育敏則批民進黨縣長候選人翁章梁12日辦造勢大會，調用了400輛台遊覽車，光遊覽車費用就要320萬，加上舞台及其他支出，短短3小時的1場造勢活動至少燒掉400多萬，她還說，400多可以供多少老人跟小孩吃飯，民進黨有錢到不把錢當錢的政黨，怎麼可能照顧人民？
王育敏還指出，民進黨說嘉義縣從上到下都要全壘打，縣長的得票率甚至要達到7成，但嘉義縣在民進黨執政之下縣市競爭力是最後一名，這樣的執政成績敢說要「全壘打」，不要把嘉義縣的人民當「塑膠」，她送民進黨3個字「不可能」。
對於王育敏批評遊覽車費用，翁章梁競選總部表示，不回應。
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