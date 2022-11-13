勇媽嘉義市長黃敏惠為嘉義縣長候選人王育敏及黨提名候選人站台助陣。（王育敏團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏13日與議員候選人吳思蓉、陳信文在大林鎮舉辦聯合造勢活動，與勇媽嘉義市長黃敏惠合體同框，對民進黨12日造勢晚會狂催票說嘉義縣長翁章梁要得票7成，王育敏回嗆「不可能」。

黃敏惠推薦王育敏也有「勇媽」精神，她說，嘉義就像一個家，當家裡有需要的時候媽媽一定是義不容辭的站出來，就像自己為嘉義奉獻的心情，而王育敏也是如此，看到嘉義縣這個全台的「穀倉」變成「谷底」，王育敏義不容辭的接下這個任務回家參選。

黃敏惠也肯定王育敏的社福專業，她過去也得到王育敏許多社福方面的建議，希望大家能支持王育敏及自己，讓女力發揮，嘉義縣市共好。

王育敏則批民進黨縣長候選人翁章梁12日辦造勢大會，調用了400輛台遊覽車，光遊覽車費用就要320萬，加上舞台及其他支出，短短3小時的1場造勢活動至少燒掉400多萬，她還說，400多可以供多少老人跟小孩吃飯，民進黨有錢到不把錢當錢的政黨，怎麼可能照顧人民？

王育敏還指出，民進黨說嘉義縣從上到下都要全壘打，縣長的得票率甚至要達到7成，但嘉義縣在民進黨執政之下縣市競爭力是最後一名，這樣的執政成績敢說要「全壘打」，不要把嘉義縣的人民當「塑膠」，她送民進黨3個字「不可能」。

對於王育敏批評遊覽車費用，翁章梁競選總部表示，不回應。