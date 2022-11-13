屏東林區管理處公開招考4名森林護管員，錄取後每月待遇3萬1130元起，最高可至4萬6695元。（屏東林管處提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東林區管理處公開招考4名森林護管員，將於14日起開放報名，截至12日14日止，一切採通訊報名，林管處指出，考試分第1階段的術科測驗，也就是負重跑走等，以及第2階段的筆試、口試，錄取後每月待遇3萬1130元起，最高可至4萬6695元。

屏東林管處表示，管處將招考4名森林護管員，含原住民族保障名額1名，工作內容為森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護、森林資源調查及其他森林護管法規規定等相關工作。

林管處說，森林護管員甄試簡章及報名表將於14日公告在屏東林區管理處網頁（https://pingtung.forest.gov.tw），請有興趣的民眾自行下載，管處不另行販售，且一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名，並請於12月14日前（郵戳為憑）以限時掛號郵寄至「900004屏東縣屏東市民興路39號」，且請寫「屏東林區管理處森林護管員甄試試務組」。

林管處說，森林護管員甄試將於明年1月14日、15日舉辦，甄試內容分為2試，第1試術科測驗（騎乘循環檔機車及負重跑走）於明年1月14日舉行，成績合格者可參加第2試的筆試、口試，第2試訂於明年1月15日舉行。

林管處強調，術科測驗、筆試及口試都將在屏東市舉行，而甄試地點將另行公告，請考生於明年1月10日起留意屏東林管處網站公告的測驗試場位置及應注意事項等相關訊息，另外，命題大綱與命題範例業也已公告於林務局網頁（https://www.forest.gov.tw/forestguardrecruitment），考生可上網查詢。