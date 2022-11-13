隨著選戰倒數13天，正式進入白熱化階段，新北市議員陳科名除了在地方積極推動建設外，近期也積極辦理「科聽會」勤走地方，聽取民眾的反饋與建言，也告訴鄉親這4年自己為地方爭取與努力，他也表達出對18歲公民權的全力支持，期盼鄉親可以給自己再次連任的機會，繼續來為新莊打拼、延續服務。

陳科名表示，舉辦長達3個月的「科聽會」同時也是成果發表會，除了生硬的「政令宣導」外，其實更多的是與鄉親父老的閒話家常，勤走地方、貼近民意，才更接近自己從政的初心。

他說，有次在「科聽會」提到希望能推動新北的精緻農業，給學童的營養午餐最少一個禮拜能吃到一次台灣品質最好的有蔬果和米飯，大家的反應都很踴躍，也有家長希望自己小孩平時在校園的營養午餐是最健康、品質最好的食材，有人可以為他們的孩子來把關。

陳科名也提到自己的運動政見，是從自己最愛的跑步運動中，向同好者們傾聽彙整而來，自己不僅曾舉辦超過3000人參加的「2022台灣有愛－點亮新莊YA RUN 嘉年華」公益夜跑活動，也爭取大福營地區第2座國民運動中心，期盼將運動融入生活，給予愛好運動的市民更多的空間，甚至吸引更多的市民加入行列，一起樂活人生。

針對這次18歲公民權公投複決，陳科名指出，自己先前曾接受輔仁大學的學生訪問，他沒有任何的猶豫與遲疑就說「未來是屬於你們的，我可以很放心把台灣託付給您們」，代表自己的全力支持。

陳科名強調，希望有更多的鄉親幫忙「拉票、催票、固票、投票」，一起贏下這場艱困的選戰，自己必會一生懸命為新莊、為鄉親持續走拚。