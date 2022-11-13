原屬於美國空軍，現已改制到美國太空部隊(US Space force)的X-37B無人太空梭，在11月12日降落在佛羅里達州的甘迺迪太空中心。這架有翼太空船在地球軌道上航行了908 天，再次突破先前的舊紀錄，X-37B每一次的航行任務，都比前一次來的更久。

太空網(Space.com)報導，這架由波音製造的太空船，在任務中搭載一個新的服務模組，太空部隊稱，新的模組是任務時程更久的主要原因。

波音公司太空與發射部門高級副總奇爾頓(Jim Chilton)說：「增加了新服務模組後，這使我們X-37B可以在軌道上待的更久，我們很自豪能成功證明自己的研發能力。」

X-37B很類似2011年退役的太空梭(Space Shuttle)，但尺寸要小得多，全長僅8.8公尺，而太空梭達到37公尺；並且是有人駕駛。

太空部隊擁有兩架 X-37B 飛行器，都由波音公司製作。迄今為止，已經執行了6次軌道航行任務，代號是OTV「軌道測試飛行器」(Orbital Test Vehicle)：

X-37B返航後，工作人員進行清理。由於X-37B在軌道航行期間，使用劇毒的聯胺燃料來調整航行角度，太空梭表面就會沾染一些聯胺，因此工作人員必須穿防護裝以免中毒。(圖/NASA)

OTV-1：2010年4月22日~ 2010年12月3日(任務時間224天)。

OTV-2：2011年3月5日~2012年6月16日(468 天)

OTV-3：2012年12月11日~ 2014年10月17日(674天)

OTV-4：2015年5月20日~2015年5月7月(718天)

OTV-5：2017年9月7日~ 2019年10月27日(780天)

OTV-6：2020年5月17日~ 2022年11月12日(908天)

美國空軍太空部隊與波音公司從來沒有說明X-37B的任務，僅表示它就像個實驗室，裡面的實驗模組，是研究各種設備在太空環境中的工作情況，在返回地面後，對實驗物體其進行檢查。 因此，一些看法認為，X-37B是利用太空與真空環境，在製作與加工特殊的材料。

軍方有時也會透露了X-37B的部分任務，比如OTV-6任期期間，測試了美國海軍研究實驗室的「電能傳輸模組」，這個裝置大約只一個披薩盒那麼大，可以將太陽能轉化為微波，然後發射回地球，接收站在收到這些微波後，再次轉換成電能。實驗小組成員說，這是太陽能太空發電廠的相關實驗。

OTV-6 還搭載了由美國空軍學院的學生，所設計的衛星「獵鷹Set-8」(FalconSat-8)，它還攜帶5個實驗模組，於2021年10月部署到軌道，目前還在運作。