旗魚季鏢旗魚競賽頒獎。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

旗魚季鏢旗魚競賽頒獎。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2022年東海岸旗魚季鏢旗魚競賽最大尾及最多尾得主出爐，縣長饒慶鈴邀全台民眾來台東作客，品嚐鮮美旗魚及海上鏢旗魚體驗，享受台東的好山好水及天然好物產。

每年11月當東北季風吹起時，正是台東旗魚最肥美豐腴的季節，旗魚是東部海域特有的洄游性魚類，台東縣成功鎮新港漁港是旗魚最主要的漁獲港口，旗魚種類繁多，是美食老饕的最愛。

旗魚季重頭戲為鏢旗魚競賽，分為最大尾組和最多尾組，今年計算比賽成績自10月5日到11月7日，賽期34天，競爭戰況激烈。饒慶鈴及農委會副主委陳添壽昨日頒發年度鏢旗魚王、最多尾獎，其中，鏢旗魚最大尾組第1名金年財號319公斤、第2名益泉號294公斤、第3名明德號227公斤。最多尾組第1名榮吉2號、第2名益泉號、第3名金隆勝號。

縣府農業處指出，今年旗漁洄游東海岸的數量及體型未到達往年水準，而鬼頭刀是新港另1項重要的大宗漁獲，台東縣每年產量約2000至3500公噸，由於全球氣候變遷因素，影響鬼頭刀迴游與漁業資源量，今年產量也不多，期待這波冬季旗漁產季，能為漁民帶來豐收。

饒慶鈴說，成功有旗魚故鄉的美名，東海岸旗魚季辦理至今已21年，鏢旗魚帶來的不僅經濟效益，更具有漁業文化的傳承意義。縣府也積極提升在地建設發展，打造優值漁業環境，包括補助新港區漁會興建漁貨加工廠，是台東第1座漁貨加工廠，使漁貨在產地就能即時處理，保有最佳鮮度以提高水產品附加價值，並完成長濱西碼頭建設、新港漁港東防波堤越波改善工程，另也進行新港公廁及擋土牆改善，預計明年3月完工，提升漁港整體環境。