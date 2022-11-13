苗栗縣政府為了增進身心障礙者就業機會，能夠自立自強為自己、為家庭做出更多貢獻，替身心障礙者舉辦清潔職業人員訓練班，讓身心障礙朋友能擁有一技之長，歷經近4個月的課程訓練，原本報名參力的15名學員中，最後有11人順利畢業，並取得結業資格，其中有5人在結業前就取得廠商面試機會，6人由職訓機構媒合就業，讓身心障礙朋友有機會走出自己的一片天。

苗栗縣政府為了加強身心障礙朋友自主生活技能，委託社團法人苗栗縣同心身心障礙服務協進會，舉辦身心障礙者職業訓練清潔園藝人員訓練班，日前在苗栗縣竹南鎮龍山里社區活動中心舉辦結訓典禮，全班原有15位學員參訓，共有11位學員順利結訓。全部課程期間從7月15日至11月11日，歷經4個月長達500小時的專業課程培訓，結訓前有5位學員已獲得廠商面試機會，另6位學員由職訓輔導員持續媒合就業。

其中蔡姓學員先前曾參加過環境清潔班結訓，獲得推薦參加本次職訓班，蔡員報名時就表達強烈的就業企圖，所以受訓期間很認真學習，各科老師所教授的各項技能均表現優異，且熱心班上事務，是老師與助教的得力助手，受訓期間即獲得廠商青睞，邀約於結訓後即至公司報到成為新進員工，師生全體都給予祝福。

縣政勞青處在這期「清潔園藝人員訓練班」職訓課程中，更加入創意園藝課程，符合當前職場新潮流，現場並展示學員巧奪天工的作品，令人歎為觀止，期許每位身心障礙學員有更多元的就業方向，以一技之長回歸社會，達成個人或家庭經濟上獨立自主。