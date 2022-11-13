民進黨前主席卓榮泰到馬祖助選。（圖／李問競選總部提供）

民進黨連江縣長候選人李問今（13）日舉行競選總部成立暨團結大會，民進黨前主席卓榮泰、副祕書長林飛帆及青年部「國務青」18歲公民權宣講團到場助陣，總統蔡英文和副總統賴清德也特別錄製影片祝賀，現場約250位民眾到場支持。李問率領「大黃魚戰隊」候選人登台接受勝利授旗，力拚馬祖政黨輪替，推動改革。

蔡英文表示，連江縣黨部成立兩年以來，李問認真耕耘基層，積極服務鄉親，展現執政團隊服務在地的決心。民進黨36年來第一次全面參戰，意義重大，有李問的政策規劃和中央的全力支持，將為馬祖帶來正面改變，讓青年返鄉、落地生根。蔡英文總統強調，政府會全力協助馬祖的運輸航線需求，2023年華信將成為第二家進駐馬祖的航空公司、新台馬輪將交船營運，對馬祖到高雄的航線也會積極來規劃。

賴清德指出，民主社會需要良性競爭才能促進進步，李問團隊以「陽光馬祖，透明政府」的精神，一步一腳印爭取鄉親認同，希望提升馬祖產業，促進青年回流，活化地方，照顧未來。賴清德表示，今年是戰地政務解除30周年，李問已經準備好要為馬祖帶來改變創新。

民進黨副祕書長林飛帆到馬祖助選。（圖／李問競選總部提供）

林飛帆強調，3年前李問一個人來到馬祖，現在變成10人戰隊，李問過去沒有公職，但已經在做立委和縣長在做的事，期待馬祖鄉親能夠給予李問團隊一個機會，帶領馬祖改革。

李問表示，成立黨部兩年來，意外發現服務案非常多，雖然沒有公職身份，仍盡力協調中央和地方，持續和中央反映意見，努力為地方發聲。他的參政理念是「年輕世代來服務，推動改革沒包袱」，他若當選縣長，將努力解決馬祖交通困境、在地醫療人力不足、社福人力缺口、住宿空間不足、房租高漲、缺乏產業用地、就業機會不足等嚴重問題。

李問說，如果現任的縣府團隊長期無法解決問題，未來想必也無法推動改革。期盼大家可以支持大黃魚戰隊一票，就是支持改革一票。