為日職球隊福岡軟銀鷹立下許多汗馬功勞的王牌投手千賀滉大，球季結束後有意願以海外自由球員身分挑戰大聯盟，傳出吸引了道奇、遊騎兵等隊注意，而據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）報導，洛杉磯的另一支球隊、同樣有著日籍選手大谷翔平的天使，也加入了千賀滉大爭奪戰，未來或許有機會見到日本頂尖投打巨星效力同支大聯盟隊伍。

即將年滿30歲的千賀滉大，過去11個賽季都效力於軟銀，職業生涯有著非常亮眼的2.59防禦率，一共拿下87勝44敗，另外千賀滉大有著與大谷同樣相當犀利的指叉球，也幫助他在投出的1089局中狂飆1252次三振，K功可以說是相當了得，上賽季千賀滉大維持過往身手，取得11勝6負、1.89防禦率。

近幾年一直有前進大聯盟的意願，即便千賀滉大希望使用入札制度完成旅美夢，無奈母球團軟銀始終不放行，直到今年千賀滉大終於在一軍累積9年年資，也在日前提交相關文件，正式宣告挑戰大聯盟殿堂，讓亟欲補進投手戰力的球隊，目光也鎖定在他身上。

道奇對於簽下日本出身的選手相當有經驗，因此不意外也在追求千賀滉大的名單當中，只是今（13）日爆出同城的天使也來參一腳。2支主場坐落在洛杉磯的球隊，在上個賽季命運大不同，道奇在例行賽拿下了破隊史紀錄的111勝，仍維持著一貫的強勢，天使儘管有2大MVP級巨星大谷翔平、卓奧特（Mike Trout）坐鎮，上賽季卻只以73勝89敗排在美聯西區第3，連續7年被擋在季後賽大門之外，不過能一同與已經在大聯盟打出名堂的大谷翔平攜手奮戰，或許將讓天使添加爭搶千賀滉大的優勢。