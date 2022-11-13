立委萬美玲、市議員蘇家明都出席相挺。(蔡依珍攝)

立委萬美玲則送上嬰兒包屁衣，傳承「有義務讓孩子過得更好」。(蔡依珍攝)

朱立倫為凌濤授旗，並送上桃園區地圖。(蔡依珍攝)

朱立倫為凌濤授旗，並送上桃園區地圖。(蔡依珍攝)

張善政挺「學弟」送上「美國康乃爾大學」的校旗。(蔡依珍攝)

朱立倫抱著凌濤的女兒，呼籲大家票投6號凌濤。(蔡依珍攝)

曾任國民黨文傳會主委的桃園區市議員候選人凌濤，13日舉行競選總部成立茶會，黨主席朱立倫相挺指出，凌濤不是自己的子弟兵，是國民黨年輕世代的代表，他也說凌濤在安全名單邊緣，真的「危險」，呼籲集中選票支持凌濤。

凌濤今舉行競選總部成立茶會，他說參選是為了帶給桃園不一樣的政治環境，因此選擇不造勢、不動員、不搭設舞台、不設置競選總部幹部的創新做法，透過茶會邀請支持者前來，並邀請小朋友一起在他的選號「6號」上發揮創意圖畫，展現城市願景，允諾為市民打拚。

朱立倫為他授旗，並送上桃園區地圖，期許他為市民打拚。面對凌濤「空降」桃園區的異音，朱立倫說，凌濤不是朱立倫的子弟兵、也不是任何人的子弟兵，凌濤是國民黨年輕世代的代表，他的家族移居桃園很久了，雲林鄉親是桃園非常重要的力量，桃園人從來不會分「你來自哪裡」，只要來到桃園這個家庭，就是桃園人。

朱立倫說，凌濤最近的表現，獲得很多桃園鄉親的認同跟肯定，相信他要繼續努力，繼續深耕基層，畢竟選市議員就是要一步一腳印，凌濤幾乎都做到了，每一天一大早或者下班的時候，都在街頭看到他勤於拜票，他會繼續努力、繼續地加油，他也不諱言凌濤在安全名單邊緣，因此要幫他喊「危險」，是真的「危險」，拜託大家。

同場相挺的桃園市長候選人張善政則挺「學弟」送上「美國康乃爾大學」的校旗，他說，凌濤幾個禮拜前開始擔任他的發言人，有機會就近觀察，凌濤當然有自己的行程要跑，有時候也必須犧牲一部分行程來陪自己，他覺得凌濤非常地積極，腦筋非常好、機靈、彈性。

張善政說，如果這樣一個年輕人能夠當選桃園市議員，會變成桃園市議會非常非常傑出的一位市議員，桃園的市民應該全力支持他，讓他能夠替市民講話、發聲，絕對不會讓桃園的市民失望。他也強調，不管是自己或凌濤，選舉過程裡面民調高也不敢自滿，每一個人沒有到投票出來以前、當選以前，沒有人敢說自己是安全的。

張善政說，最近幾個禮拜不斷地跟我們市議員一起站台，讓他感覺到選舉的熱情一直在加溫，從來沒有感覺到說，國民黨可以這麼團結，國民黨這次在桃園是100％、200％的團結。

立委萬美玲則送上嬰兒包屁衣，她說自己第一次參選議員就跟凌濤一樣是32歲，凌濤的政見「有義務讓孩子過得更好」也是她從政初衷，希望市民相挺，讓凌濤接棒，尤其凌濤雖然有戰鬥力，但畢竟是第一次參選，沒有豐沛資源，唯有票票入匭，才能成功將他送進議會。