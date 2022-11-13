樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」女神林襄，是近期的流量密碼，一舉一動都被放大檢視。她日前和經紀人在熊熊（卓毓彤）的YouTube頻道暢聊感情觀，自爆曾被暴力男友騎車衝撞，也遇過劈腿渣男，當下都以為能改變對方而不斷原諒，讓熊熊感同身受，大呼：「我也是耶！」

在熊熊的提問下，林襄承認以前養過男生，因為很想照顧他，也有遇過暴力男友，當時騎摩托車撞她，經紀人補充說明：「新聞那個是真的。」宛如八點檔的劇情讓熊熊聽得目瞪口呆。

熊熊繼續追問家暴跟劈腿男會選哪位？林襄選擇前者，「他打完我之後，他又想求和好，我就說你現在讓我揍回來。」反觀男生偷吃，林襄會覺得心裡很受傷，不懂自己表現那麼好，為何男友還要劈腿。

林襄回憶過去原諒劈腿男好幾次，對方不忠的原因是「我只是想要XXX而已」、「我回到家就是要跟寶寶吃飯，我不跟那些女生吃飯，我們只要X她，回來只要跟寶寶抱抱睡」林襄聽完就被說服，認為男方的心還在自己這，好像可以改變一個人，更表示有2任男友在交往前已知是渣男，但對方只要說出「你很棒，我已經為你改了」之類的話，就會覺得自己很特別，熊熊聽完笑翻：「我也是耶！」

目前自稱單身的林襄，公開自己的擇偶條件，承認是外貌協會，偏愛頹帥風、有才華的男生，有個地方可以讓她崇拜，年齡沒有設限，希望能照顧她是最好，但不是指拿錢養她，因為她非常會賺錢。

爆紅後，林襄被部分網友酸言酸語，坦言很想反擊，只是經紀人要她不要這麼做。至於「林襄說不靠奶」，她解釋從頭到尾都沒講過這句話，是被捏造出來的，「我只是說希望大家注意我身材以外，也可以注意我啦啦隊的地方、別的演藝工作」，沒想到被誤會，導致她現在只要露身材，就得忍受批評，覺得內心很委屈。

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