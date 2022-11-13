台灣百萬YouTuber蔡阿嘎，多年來拍攝台灣相關影片與時事討論，推廣家鄉不遺餘力，且個性非常親民幽默，拍片題材從起初的台語教學到嘗試多元題材，老婆二伯和兩個小孩都入鏡，一家人相當受網友歡迎，近期日本謎片女優深田詠美現身台灣，蔡阿嘎在社群平台曬出與對方的合照，其中老婆二伯的反應引起大家注意。

蔡阿嘎昨（12）日曬出與日本謎片女優深田詠美的合照，只見深田詠美站在中間，上半身穿著薄荷綠比基尼曬出傲人北半球，下半身的黑色皮裙相當性感，眼鏡和教學指揮棒給人一種性感女老師的形象，她微微傾身好身材讓網友鼻血狂噴，身邊的蔡阿嘎表情相當豐富，雙手比讚可見激動心情，二伯則穿著長袖休閒風套裝甜笑望向鏡頭。

蔡阿嘎發文用三個親吻表情符號表達心情：「台日友好！深田詠美來啦~疫情解封後，終於可以重啟AV女優的合作企劃啦！啊哈哈哈哈～嘎哥表情應該沒有太癡漢吧？影片如火如荼剪接中，期待期待！」並補充：「深田（詠美）誠意滿滿」。

不少網友看到後調侃：「上次看到她來台灣的消息，想說嘎哥一定會敲她通告的 果然⋯⋯期待影片」、「這個不能按讚！！只能按怒」、「真羨慕阿嘎哥，可以一次跟深田&姬川合作...」、「真香啊～」、「誠意滿滿的深田！！！真是深不可測」、「阿嘎笑的有點….」、「嘎哥應該是親自剪片」，也有網友要蔡阿嘎注意二伯反應「二伯笑裡藏刀阿…嘎哥小心啊」、「二伯其實內心很火」、「看嘎哥這個笑容，我擔心他家門口不知道要睡多久了」。