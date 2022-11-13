針對民進黨台北市長候選人陳時中的仇恨值高，筆名「人渣文本」的作家周偉航稱，年輕人對前新竹市長林智堅不爽，牽怒陳時中。民進黨前立委林濁水卻認為，關鍵恐怕不在於林智堅，而是民進黨主席帶頭挺林智堅，不惜和台大對立，才是牽怒的關鍵。

林濁水今(13日)在臉書貼文表示，看到陳時中在電視上哀傷地講他防疫時的辛苦付出和成果，如今卻落得仇恨值最高的下場，看到今天的場面，他非常難過。

林濁水認為，陳時中防疫真的有過嗎？從民調上來看，已經沒有人認為他是防疫巨星了，但是一半以上的人認為他至少及格，那麼陳時中的仇恨值是怎麼來的？周偉航稱，年輕人對前新竹市長林智堅不爽，牽怒陳時中，是這樣嗎？關鍵恐怕不在林智堅，而是在民進黨主席帶頭挺林智堅，不惜和台大對立，才是牽怒的關鍵。

林濁水覺得，民進黨中央的作風，加上囂張的側翼，引起眾怒，而陳時中仍選擇和他們站在一起，結果就犧牲了，真是令人慨嘆。